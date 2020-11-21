上千民眾挺中天 自由廣場連署「廢除萊豬牛進口」 16:542020/11/21 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾連署廢除「開放含瘦肉精美國豬肉、牛肉進口」政策。（陳祐誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民間發起於自由廣場發起「新聞已死─NCC殺了新聞自由」，現場湧入眾多支持者挺中天。（陳祐誠攝） 國家通訊傳播委員會（NCC）18日宣布中天新聞台換照案未通過，引起各界擔憂新聞自由與言論自由將受限縮，民間發起今於自由廣場發起「新聞已死─NCC殺了新聞自由」，至下午5點前，現場湧入破千名支持者挺中天。 公民監督平台也在現場設攤位，邀請民眾連署廢除「開放含瘦肉精美國豬肉、牛肉進口」政策，攤位前簽署的民眾絡繹不絕。 (中時 ) #自由 #新聞 #民眾 #中天 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6年25則新聞被罰就關台 盧秀芳不平 04:102020/11/21 焦點要聞 今明萬人上街 捍衛言論自由 04:102020/11/21 焦點要聞 萊豬和打壓新聞自由 江啟臣：要蔡總統給出一個交代 11:432020/11/21 政治 噴漆NCC聲押獲請回 檢硬要抗告 04:102020/11/21 焦點要聞 黃子哲轟RSF昨是今非令人費解 04:102020/11/21 焦點要聞 NCC否決中天新聞換照 最新民調出爐 多數民眾轟：政治力介入 14:352020/11/21 政治 兩公投需限期補正 江啟臣：政府想沒收權利 15:192020/11/21 政治 反萊豬挺中天 桃園串聯上凱道 04:102020/11/21 地方新聞 關中天新聞砍公投 羅智強怒轟：民主納粹黨 13:422020/11/21 政治 NCC殺了新聞自由！力挺中天 民眾今下午4點群集自由廣場怒吼 11:022020/11/21 政治 政治熱門新聞 陳耀祥關中天、挺公廣 劉寶傑怒飆髒話：滿嘴仁義道德！ - 政治 超過4萬人的民意 罷免黃捷二階連署數曝光 王浩宇「輸了」 - 政治 蘇貞昌的下一步 沈富雄又要開賭盤尹乃菁驚 - 政治 女權鬥士來了！柯P讚陳珮琪遭范雲怒罵 民眾黨4字回擊完爆 - 政治 林佳新PO一男子背影照引網友圍觀 陳致中已讀不回 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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