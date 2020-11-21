民間發起於自由廣場發起「新聞已死─NCC殺了新聞自由」，現場湧入眾多支持者挺中天。（陳祐誠攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）18日宣布中天新聞台換照案未通過，引起各界擔憂新聞自由與言論自由將受限縮，民間發起今於自由廣場發起「新聞已死─NCC殺了新聞自由」，至下午5點前，現場湧入破千名支持者挺中天。

公民監督平台也在現場設攤位，邀請民眾連署廢除「開放含瘦肉精美國豬肉、牛肉進口」政策，攤位前簽署的民眾絡繹不絕。

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