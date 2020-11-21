更新內容17:10)北市吳興街21日下午4時許，發生一起墜樓意外，一名45歲許姓工人在2樓維修冷氣時，疑似在未繫安全防護措施下，不慎從3公尺高墜樓，民眾見狀趕緊報警，救護人員到場發現許男頭部着地，已失去生命跡象，緊急將他送往北醫急救中，意外發生的詳細原因，目前正由警方調查釐清中。

(中時新聞網)