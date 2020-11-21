快訊》北市信義區50歲男修冷氣 不慎墜樓命危搶救中 16:552020/11/21 中時新聞網 張國欽 、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市信義區今午4時許發生男子維修冷氣墜樓意外，當場無生命跡象。（圖／翻攝自臉書社團信義區三兩事） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 更新內容17:10)北市吳興街21日下午4時許，發生一起墜樓意外，一名45歲許姓工人在2樓維修冷氣時，疑似在未繫安全防護措施下，不慎從3公尺高墜樓，民眾見狀趕緊報警，救護人員到場發現許男頭部着地，已失去生命跡象，緊急將他送往北醫急救中，意外發生的詳細原因，目前正由警方調查釐清中。 (中時新聞網) #50歲 #墜樓 #不慎 #男子 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快訊》北市信義區50歲男修冷氣 不慎墜樓命危搶救中 16:552020/11/21 社會 畢羊縱走失蹤女 遺體尋獲 04:102020/11/20 地方新聞 闖紅燈與汽車相撞 騎士僅四肢輕傷 11:522020/11/21 社會 噴漆NCC聲押獲請回 檢硬要抗告 04:102020/11/21 焦點要聞 騎士闖中橫跳崖失蹤 家屬懸賞50萬找人 17:362020/11/21 社會 疑與老闆娘鬧財務糾紛 醉男上門怒砸小吃店 19:212020/11/21 社會 年發1500元 月領480點 北市擬長者自選 04:102020/11/21 地方新聞 4歲童控遭4同學綁繩用棍戳下體 案情逆轉不起訴原因曝光 14:112020/11/21 社會 惡狼闖民宅性侵2女 19年後一枚指紋揪出惡行 15:212020/11/21 社會 獨居男中風暈倒 警當蜘蛛人爬窗救人 11:502020/11/20 社會 社會熱門新聞 住戶問「老婆前天陪上班？」保全愣住 看監視器後崩潰嚇壞 - 社會 又一名受害者！新北狼醫慣用SOP曝光 誘騙多人做不安全性行為 - 社會 媳婦生前遭虐錄音檔曝光！20次道歉沒用 婆婆怒狂酸：不是很能幹？ - 社會 「我的婆婆殺了我」冷血霸凌言語曝光 惡婆婆身分起底超驚人 - 社會 女友不想婚 男「保險套戳洞」用計逼婚！下場讓他超崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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