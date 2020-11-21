蔡依林（Jolin）20日「Ugly Beauty2020世界巡迴演唱會」到高雄嗨唱，不過台下卻發生意外插曲，一位患有妥瑞症的曾柏穎哽咽表示，場內的女工作人員很兇地對他說不能錄影，但錄影的人並不是他，導致他後來情緒有些失控；演唱會主辦單位今上午得知此事，表示：「發生這個事件我們非常地遺憾，也很快和曾先生聯絡上了，曾先生也將昨天事件的經過和我們說明了。 雖然此事件是外包人力公司的處理不當，但身為主辦單位的超級圓頂責無旁貸，會誠心面對已經發生的問題，我們會自己和曾先生及他的同行友人處理後續的妥善安排，謝謝各位的關心。」

曾柏穎昨晚因誤會遭斥責後到外面冷靜宣洩，沒想到卻被受到很壞的對待，「他們（工作人員）不了解沒關係，那為什麼要讓身心障礙者看演唱會呢？難道身心障礙只有一種嗎？妥瑞症看演唱會似乎是很難的事情」。曾柏穎表示，後來很多觀眾開始錄影，包括他帶來的陪同者，結果被男性工作人員很兇說「不能錄影」，回頭看朋友時，一名女工作人員又跑來對他說「這就是規定」。曾柏穎認為自己很無辜，因為錄影的人並不是他，因此跑到演唱會外冷靜，想要控制情緒。

曾柏穎是一名妥瑞症患者，曾於2015年獲得總統教育獎，同時也在日本NHK全球反霸凌短片中，擔任台灣的受訪者。曾柏穎透露，很開心可以買到身心障礙的票、坐在身心障礙區的位置，因為知道自己會出現焦慮的狀況，因此提前跟周遭的人講「我有妥瑞症」，希望大家可以多多包涵，而大部分人都非常友善、能接受並且理解情況；在這之前，為了要控制症狀，曾柏穎也吞了3顆焦慮的藥。

(中時 )