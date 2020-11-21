北高雄家扶中心歲末寒冬暖流慈幼大會，將於11月29日舉辦，表揚十名孝悌兒少楷模。其中，來自內門區的國中學生曾子榆，她平常孝順生病的母親與年幼的妹妹，並幫忙家庭代工，相當懂事。

曾子榆來自一個單親家庭，母親雖然因為一些因素罹患憂鬱症，但她努力調整自己，從事太陽眼鏡的家庭代工。但今年受到疫情影響，收入銳減，她改做農雜工，藉此增加家庭收入。

曾子榆在學的表現態度正面，受到師長、同學肯定，她也擔任過班長、風紀股長、各學科小老師等角色。在家時則幫忙母親做家務，並照顧讀小六的妹妹，讓母親頗感安慰。妹妹感受到曾子榆的樂觀向上精神，也相當懂事。

北高雄家扶中心主任魏宗胤表示，每名遭逢家變的兒少都是值得被好好珍惜與疼愛的，而現今社會的許多角落，仍有許多孩子生活在貧窮線以下，所以需要社會持續的資源挹注，希望民眾能一起幫助這些兒少。洽詢電話：（07）621－3993。

這10名兒少分別是來大寮區的學生蔡宜臻與陳沛蓉、湖內區李佳璇、路竹區陳怡蘋、林園區柯品廷、鳥松區葉姵君、鳳山區歐雨萱、杉林區林恩綺、大社區黃玉琳，以及內門區曾子榆。

(中時 )