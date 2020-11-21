49歲李亞鵬7年前和天后王菲離婚，去年他認戀「小王菲」Susie，上月突被拍跟一名大眼挺孕肚的美女敬酒，感情讓人霧裡看花。今(21日)陸媒報導，李亞鵬的新女友出爐，是彝族美女、曾獲世界小姐中國區總決賽冠軍的「海哈金喜」，影片中他和海哈金喜當眾牽手擁吻，關係不言而喻。

去年李亞鵬跟身材高條纖瘦的Susie被拍到在公園牽手，李亞鵬後來認了戀情，說對方是唱爵士的文字工作者，希望外界給些空間，今年初傳兩人分手，李亞鵬還被拍帶長髮女回家，當事人未回應，上月劇情超展開，李亞鵬和一名挺肚的美女敬酒影片流出，又傳出現新歡。

李亞鵬當眾認戀新歡。（圖／翻攝自秒拍）

今據《鳳凰網娛樂》報導，網上流出一支李亞鵬當眾認戀一名彝族姑娘的影片，片中他十指緊扣女生的手，一手拿著麥克風說：「其實她本意不是這樣，因為我們倆本意是在一起。」邊說邊摸著女方，接著兩人邊跳舞邊擁吻，疑似熱戀中。

海哈金喜身材火辣、氣質優雅。（圖／翻攝自海哈金喜微博）

李亞鵬疑似認戀。（圖／翻攝自一號立井微博）

媒體隨後起底，該女是今年30歲的「海哈金喜」，14年前得到獲得世界旅遊小姐大賽中國賽區總冠軍和最佳上鏡獎，9年前又獲得第61屆世界小姐中國區總決賽冠軍，3年前曾演出電影《胡楊的夏天》，身材高挑火辣、臉蛋精緻、五官立體，對此，網友回應：「女生很有氣質」、「不管怎麼說，亞鵬叔泡妞是一把好手」、「美女都喜歡大叔」、「恭喜恭喜」，而李亞鵬稍早轉發嫣然天使基金會的發文，寫下：「let's Love!」，疑似認戀。

(中時新聞網)