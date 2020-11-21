桃園市議員王浩宇的罷免連署第二階段於20日正式通過，將在2021年1月16日舉行投票，而當事人王浩宇也已針對罷免案作出回應。此事也在網路上引起網友熱議，還有網友計算他遭罷免的可能性指出，藍綠投票贊成率都兩成，王浩宇才比較有機會能夠保住議員職位。

對於王浩宇罷免案進入第三階段，並將在明年進行罷免投票，一名網友在PTT上發文分析2020年立委選舉中壢區的政黨票分布情況，計算王浩宇遭罷免的可能性。原PO直言，「主要藍綠兩大黨、投票率只要達到四成，王浩宇幾乎就死透了」，並指出，王浩宇想保住職位，就先從民主進步黨人想罷他的開始降低投票率，才有機會。

此外，原PO也列出了其他罷免案的結果表示，藍綠投票贊成率都兩成，王浩宇才能勉強活命； 如果藍綠投票贊成率都三成，則罷免案成敗將由時代力量和民眾黨決定。原PO還指出，若泛藍陣營投票率超過7成，則王浩宇鐵定遭到罷免；而若泛綠綠營投票率超過7成，則王浩宇有9成機率會被罷免。

其他網友們也留言回應，「他只要進入投票階段，就沒救了」、「我只希望以後不要再任何媒體看到他在啦」、「我是那選區的 一定拉他下來，敗票機」。

PTT網友計算分析王浩宇遭罷免機率。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)