今年12歲的洺宜，3歲時遭確診中度自閉症，但母親不放棄，積極帶她接受早療外，也教她創作，從連握臘筆都握不穩，到現在可以使用水彩、廣告顏料等媒材創作，甚至繪畫過程中也會表達自己的需求，這次創作以母親節為主題，畫了2至3個月才完成，拿下兒童組第三名。

育成基金會表示，辦理12年的繪畫比賽以來，更累積逾6000幅作品，雖然心智障礙者雖然無法完整表達所看、所聽或所想事物，但透過繪畫卻能充分抒發情感與夢想，也開啟大眾了解他們的視窗。

洺宜媽媽表示，從洺宜大班時便指導她做畫，一開始連臘筆都握不穩，但隨著練習之後，慢慢的她學會握筆、著色，從塗鴨都很困難到現在已經可以使用水彩、廣告顏料創作，創作時也會表達自己的需求，「看到她的進步」。

洺宜媽媽說，今年的比賽主題為「最幸福的節日」，洺宜因而想要以母親節為主題創作，花了3個多月的時間才完成畫作；她說，學繪畫並不是為了讓她成為畫家，但希望未來遇到情緒時可以透過繪畫紓發。

今年成果展除了展示70幅心智障礙藝術家的得獎作品外，策展人黃子佼創意發想出四大節慶展區，在展區中呈現辦桌喜宴、秋節烤肉、聖誕節日與傳統廟會的場景，散佈可愛憨兒們創作的陶藝、黏土、布藝、樹葉彩繪等藝術品，邀大家前來感受他們天馬行空的純真童趣。

第12屆繪畫比賽得獎作品成果展即日起將於青少年藝文沙龍展出至12月6日為止，育成基金會邀請社會大眾他們的創意作品。

(中時 )