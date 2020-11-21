北市1名16歲的林姓高中生，因為想要「破處」，透過網路找人援交，不料卻碰上詐騙集團，要他到超商買遊戲點數先騙3000元，後又自稱是竹聯幫連環恐嚇，高中生籌不出錢，竟騙媽媽要交補習費，前後匯出1萬5000餘元，最後瞞不住才在母親陪同下，尷尬向警方報案。

但因林生未成年，他雖是詐欺被害人，但意圖買春，也觸犯少年事件處理法，遭移送少年法庭裁處，被家長罵到臭頭。

據指出，林姓高中生因青春期，對性事充滿好奇，9月底透過網路，結識自稱Mandy的女子，對方表示在做兼差援交，2小時不限次數3000元，因對方頭貼是超級正妹，涉世未深的林急於「破處」答應交易。

雙方約在西門町某超商前碰面，但林抵達時，對方卻說林是生客，怕警察釣魚，要他到超商購買3000元遊戲點數，林不疑有他，但交出序號密碼後，正妹卻說沒有收到，又說今天客人很多，要林多匯3000，否則要到晚上才能碰面。

被害人依言再買3000點數，女方又說沒收到，起疑時對方突然來電，劈頭就自稱是竹聯幫「達哥」，嗆林是否在耍小姐，恐嚇已知他的姓名和手機，等下就堵人，要林再付9000元才能了結。

林生該月的零用錢已全部花光，因懼怕黑道，最後竟騙母親要繳補習費，預支1萬元匯給對方，但正妹就此封鎖、失聯。

沮喪的高中生返家後，誆稱自己網路購物被詐騙，林母驚訝之餘，沒發現兒子不願報案的尷尬反應，立刻帶他到警局，但警方要求提供證據時，林才坦承是援交被騙，接二連三的謊話，讓林母又驚又怒，當場痛罵兒子。

警方受理後，因林是未成年，意圖援交涉及少年法，向林母解釋後，將他一併移送少年法庭，全案正由檢警偵辦中。

(中時 )