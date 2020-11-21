警方表示今年已查獲150餘名詐欺車手、收簿手。（警方提供，文：陳鴻偉）

北市徐姓女子日前透過臉書，結識自稱在聯合國工作的美籍韓國人，男子表示自己是戰地醫生，經常要往來中東戰亂地區，雙方經常透過網路深談，徐女則在對方殷勤噓寒問暖下，漸被打動芳心。

日前男子卻表示自己在阿富汗，因戰事緊張需要緊急避難費用，希望女友能幫忙，著急的徐女隨即前往士林區華南銀行，要匯出1萬美元幫助「男友」，王姓行員一聽就認為像是常見的詐騙套路，除了不斷勸慰外另報請警方到案，經士林分局員警說明後，徐女經試探男友後，這才相信自己差點被騙。

北市警局指出，詐騙集團透過網路及方便匯款特性，利用人性弱點設計愛情陷井，以各種話術並配合情境行騙，警方結合金融機構，遇到要「救外國男友」的女性，以及急著提款的年長者，均會特別留意、提醒。

警方統計2020年9至10月，北市共攔阻75起詐騙案件，金額3000餘萬，其中又以中國信託商業銀行成功攔阻16件、金額228萬餘元最為顯著。對此，台北市長柯文哲特地於本20日治安會報上，表揚、感謝各單位攔阻詐騙有功的人員。

北市警方分析，北市2020年9至10月詐欺攔阻案類中，最常見的前3名，分別為「猜猜我是誰」、「假檢警詐財」及「假交友（愛情詐財）」，針對上述詐騙案類，警方持續掃蕩詐欺集團及機房，2020年1至10月止，已查緝集團144件、1541人、查緝車手（收簿手）1562人，查緝能量暫居全國第一，績效裴然，另財損金額與去年同期相較亦大幅減少1億5千萬餘元，成效卓越。

警方另表示表示，網路交友如果談到金錢，民眾應特別提高警覺，倘有詐欺疑問，可立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，確保自身財產安全。

警方呼籲民眾小心各種詐騙手法。（警方提供，文：陳鴻偉）

(中時 )