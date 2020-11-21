台北市長柯文哲18日晚間在北市餐廳接見台中市議會考察團，席間盛讚「我很不錯，有個好太太有天晚間10時回家看到妻子陳佩琪在擦地板」，豈料竟被民進黨不分區立委范雲大嗆，封建思想，把太太當工具人，乾脆去百貨公司買幾個「好太太」回家擦地。陳佩琪回酸，只有范雲把她當好神拖，「立委管我們家誰拖地，好像比萊豬管理還重要哩！」

范雲19日在臉書上表示，柯的好太太的定義竟是擦地板，百貨公司正在周年慶，請柯去買幾個「好太太」回家擦地，只是再一次凸顯柯心目中的好太太，就是個「工具人」，現在全自動吸塵器的廠牌那麼多，需要擦地洗地，麻煩走到電器行就好。

「什麼時候換柯跪下去擦地？」柯到現在還在鼓勵大家「由家長指定結婚」，不僅完全背離現代世界人權潮流，不把小孩當成獨立個體，甚至還比1920年代的「自由戀愛」還退步，真是百年前的封建思想，把媽媽說成是「世界上誰最愛、最了解你」的人，不僅對爸爸不公平，同時也把很多的情緒負擔與壓力丟到媽媽及孩子身上。

陳佩琪對此在留言串回應，她平常都是用那個好神拖叫小孩拖地，還記得那天泡茶拿到客廳時撒了些出來，怕茶漬染色地板，於是仔細用抹布擦乾淨，感謝范雲時時刻刻看到她做什么，都想藉機讚美她，不然平常都是讓范雲看到她在電腦前追劇，只是范這麼講「把太太當好神拖」。

陳佩琪直言，夫妻之間互相藉機讚美不是很好嘛，為什麼這叫歧視女人、性平不及格？立委的職責都是管她家誰拖地，「這好像比萊豬管理還重要哩！」

網友也紛紛留言，「我老婆如果買了點心給我吃，我也會稱讚他是好老婆，難道這樣子我也在用價值物化我老婆嗎？」民眾黨發言人楊寶楨也留言「女權自助餐的范委員，早已不夠資格評論這個議題」，民眾黨三民服務處主任李佳玲也轟「范雲已成為物化女性的一位女人！諷刺！」

(中時 )