內政部為鼓勵屋主把空屋釋出投入租賃市場，推出社會住宅包租代管服務，內政部今舉行「社會住宅包租代管333全台房東動起來」行動專車起跑記者會，內政部長徐國勇表示，社會住宅包租代管提供「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」的好康，鼓勵房東把租屋的事交給專業的租賃業者，在家就可安心收租。對於現今房市熱潮，政府卻推動包租代管，徐國勇稱，不可能每個人都在買房子，一定會有租屋需求，希望包租代管能用很快時間達到8萬戶。

內政部從2017年起推動「社會住宅包租代管計畫」，透過獎勵、補助及專業服務方式，引導民間房屋參與。去年推出「社會住宅包租代管2.0」採雙軌模式，透過中央、地方政府、租賃服務業者等整合資源，截至10月底，已協助媒合1萬1千多戶入住。

徐國勇表示，社會住宅包租代管提供333的獎勵，「3稅有減免」為租金所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免；「3費有補助」包含每屋每年1萬元修繕補助、公證費、居家安全相關保險費用等補助；「3年有服務」提供房東、房客3年專業租屋管理服務，採因地制宜，隨到隨辦方式辦理，相當方便。

「社會住宅包租代管333全台房東動起來」行動專車起跑記者會，今下午於松山慈祐宮舉行，未來行動專車將深入民間宮廟、商圈及舉辦焦點團體座談會等24場活動，深入地方說明，鼓勵民眾加入社宅包租代管。

現今房市熱絡，政府卻在此時推動包租代管政策，被質疑時機點不佳，徐國勇稱，租售市場彼此拉扯，租賃市場好，房市銷售市場也會好，彼此互相平衡，因為不可能每個人都買得起房子。

徐國勇強調，租是最重要的一環，目標社會住宅12萬戶自行興建，目前包租代管已有1萬多戶，希望很快時間可以達到8萬戶。

(中時 )