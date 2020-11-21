時間僅剩1.4秒，青年前鋒高晨峻在罰球之前，還被教練團特別叮嚀第2罰要故意不進，沒想到這1罰仍然空心破網，卻留給三民家商喊暫停部署最後一擊機會，幸好三民最後出手落空，青年仍以58比55險勝，2連勝挺進高雄複賽。

「許智超教練還特地跟我講，第2罰只要碰框，千萬不要罰進，結果我當時真的是亂丟的，沒想到這一罰還是進了，」生涯首次拿到14分、13籃板雙十數據的高晨峻表示，「這是我生涯首次被吩咐要故意罰不進，也應該是首次拿到雙十。」

身高僅184公分，卻在禁區討生活的高晨峻，跟青年隨隊教師「澎康」鄧安誠同樣屬於小個子的大前鋒型球員，問他是否有跟鄧安誠討教？他回答，「就是教我一些基礎動作，尤其是如何鞏固籃板方面，其他的東西我暫時想不到了。」

高晨峻表示，他的NBA偶像是拓荒者前鋒「甜瓜」安森尼，因為安森尼中距離投射很準，讓他都偷看影片學習，詭異的是，明明青年教練許智超當年打球時期擁有「中距離教科書」封號，為何不跟自家教練學習呢？高晨峻選擇尷尬不答。

對於高晨峻沒有好好聽話故意罰不進，許智超說：「我交代過他碰框就好，沒想到第2罰就這樣進了，畢竟當時三民還有暫停機會，我不想讓對方有機會布署，才會這樣交代高晨峻。只是這場比賽打成這樣，我們球員確實出現輕敵心態。」

甚至鄧安誠賽後特別集合全隊訓話，「你們必須準備好自己，這個階段還沒結束，不可以這樣隨便打，比賽還沒有結束，就不能放鬆。教練是來這裡幫助你們的，假如你們有本事就自己來帶，我希望你們每場比賽都可以當自己是最爛的。」

(中時 )