中選會昨宣布，國民黨所提「公投綁大選」、「反萊豬顧食安」等2公投，須限期補正，國民黨革實院長羅智強今天表示，反萊豬的民意居高不下，中選會終於秀出下限，直接要求補件，讓中選會可以再拖60天，他砲轟，「民主納粹黨，砍完中天砍公投」。

羅智強在臉書表示，反萊豬公投的主文，訴求禁止「萊克多巴胺等乙型受體素」之豬隻肉品進口，中選會說目前政府只有開放萊克多巴胺，沒有開放其他的乙型受體素，與「重大政策複決」要件不符，要求補正。

羅智強說，不過，2018年的「反核食公投」，不也是政府維持禁止，而以公投複決嗎？法律根本沒有規定，公投主文一定要與政府現有的政策完全不同。

羅智強指出，而在「綁大選公投」，中選會說「主文內容淺顯明瞭」，但是公投法規定，只能公投「立法原則」而非「具體條文」，所以又要求補件。

「這真的是貽笑大方」，羅智強說，公投法規定公投「立法原則」而非「具體條文」，是因為法律往往互相牽連配套，如果要一一把必須修正的條文列舉出來太過繁瑣，因此要求立法機構，依據公投通過的主文去全盤修正，而不是說「主文寫得太清楚，就變成具體條文，不能公投」。

他表示，當然，這些簡單的道理，民進黨也不會不懂，只是民進黨心知肚明，自己現在站在民意的對立面，所以再怎麼難看，也必須要封殺公投，千萬不能讓綁大選、反萊豬的公投趕上2021年。

他痛批，民進黨真的要殘害台灣的民主到這個地步嗎，真的要逼迫人民，在憤怒中爆發？號召民眾11月22日站出來，一起向這個獨裁政府喊一聲，「去你的民主進步」。

(中時 )