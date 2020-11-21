南投普台中學傳聞逕自以家長名義將1名學生辦理轉學，遭學生家長向南投地檢署提告普台校長涉嫌偽造文書。對此，普台中學提出澄清聲明如下:

一、 普台為一所住宿型學校，須 24 小時教育並關照每位學生的學習樣態，姜生自108年9 月開始即不斷發生與同學肢體衝突、射橡皮筋影響公共安全、以言語人身攻擊同學、不遵守課堂秩序、辱罵師長等行為，109年2月姜生母親向班級導師表示決定轉學，並請協助準備轉學資料，惟後又表示不轉學了。至109年4月20日姜生已累積滿三大過，依國民小學及國民中學學生成績評量準則第12條規定，將來無法取得畢業證書。同年4月21日約父母到校，與姜生父母溝通後，父母要求再給一次機會，並承諾如果再違反校規及不服師長管教，若懲處累積滿三大過（事實上當時已滿三大過），則必自願辦理轉學，姜父及姜生自願簽立切結書為憑。

二、五月以後，姜生之行為並未改善，仍持續用人身攻擊的字眼辱罵威脅師長、擾亂課堂秩序、破壞公物等行為。至同年6月18日姜生之行為完全失控，同日發生上課跑步踢同學、故意翻倒同學桌椅令同學受傷並破壞公物、故意污損課堂違規紀錄等行為，學校請姜生父母來校說明姜生狀況，姜生父母將姜生帶回管教，同時為姜生請假至7月6日再回校考試，因疫情期間隔離考試，7月9日下午約父母討論轉學事宜，校方提出依109年4月21日簽立之切結書辦離校手續，並提供轉學相關資料，方便轉學之需，姜父事後卻否認有同意轉學乙事。為此南投縣政府召開協調會，但父母未接受會議協調並請校方依規定提報中輟。

三、學校不會放棄教育每一個學生的機會，但也有責任及專業建議並給予孩子更適性的學習環境；每個孩子應在適合的教育環境下成長，不應當被家長以工作忙碌為由，硬塞在不適合該生的環境學習，姜生實不適合住宿型學校，急需家庭和學校共同合作。

四、再次重申並未有拒絕姜生返校就讀之情事，惟依強迫入學條例第6條規定，學生父母必須配合校方實施家庭教育，學校所提供之轉學資料乃依家長自願簽名之切結書同意申請辦理，並無對姜生實施轉學處分。本教育之初心，師長皆已竭盡全力輔導姜生，但無家庭教育配合，故收效甚微。

五、至於姜生家長向南投地檢署提告涉嫌偽造文書乙事，將來若接到地檢署通知，會提供相關資料，向地檢署說明校方人員並無偽造文書之行為。

(中時新聞網)