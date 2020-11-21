金馬57最佳男演員競爭激烈，由左至右為劉冠廷、莫子儀、李國煌、林柏宏。（圖／粘耿豪攝）

第57屆金馬獎頒獎典禮21日在國父紀念館登場，延續去年金馬56模式，不設主持人，把焦點及榮耀放在傑出的電影工作者身上，而頒獎嘉賓都是電影界重量級人物，不但三任影后將現身頒獎，連坎城金棕櫚導演是枝裕和也來台力挺，最後金曲歌后艾怡良、創作鬼才黃明志、盧廣仲都會登台表演，整場典禮亮點多。

而國片爆發的今年，《消失的情人節》、《同學麥娜絲》、《無聲》、《孤味》、《親愛的房客》、《怪胎》競爭激烈，男女主角、男女配角都被視為「死亡之組」，到底獎落誰家令影迷們相當期待。

【第57屆金馬獎得獎名單名單如下：】

最佳美術設計：郭子勝／《同學麥娜絲》

最佳造型設計：趙思豪／《男兒王》

最佳視覺效果：郭憲聰／《消失的情人節》

最佳剪輯：賴秀雄／《消失的情人節》

最佳劇情短片：《夜更》

最佳紀錄片：《迷航》

最佳動作設計：黃泰維、李紹朋／《逃出立法院》

最佳男配角：納豆／《同學麥娜絲》

年度台灣傑出工作者：彭仁孟

最佳女配角：陳淑芳／《親愛的房客》

最佳攝影：姚宏易／《刻在你心底的名字》

最佳原著劇本：陳玉勳／《消失的情人節》

最佳改編劇本：曾俊榮、周冠威／《幻愛》

最佳音效：郭禮杞、李東焕／《無聲》

最佳新演員：陳妍霏／《無聲》

最佳動畫短片：謝文明／《夜車》

最佳新導演：張吉安／《南巫》

最佳動畫長片：《廢棄之城》

終身成就獎：侯孝賢

最佳原創電影歌曲：盧廣仲、陳昊森《刻在我心底的名字》／《刻在我心底的名字》

最佳原創電影音樂：法蘭／《親愛的房客》

最佳導演：陳玉勳／《消失的情人節》

最佳女主角：陳淑芳／《孤味》

最佳男主角：

最佳劇情長片：

(中時新聞網)