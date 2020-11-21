第57屆金馬獎頒獎典禮21日在國父紀念館登場，延續去年金馬56模式，不設主持人，把焦點及榮耀放在傑出的電影工作者身上，而頒獎嘉賓都是電影界重量級人物，不但三任影后將現身頒獎，連坎城金棕櫚導演是枝裕和也來台力挺，最後金曲歌后艾怡良、創作鬼才黃明志、盧廣仲都會登台表演，整場典禮亮點多。
而國片爆發的今年，《消失的情人節》、《同學麥娜絲》、《無聲》、《孤味》、《親愛的房客》、《怪胎》競爭激烈，男女主角、男女配角都被視為「死亡之組」，到底獎落誰家令影迷們相當期待。
【第57屆金馬獎得獎名單名單如下：】
最佳美術設計：郭子勝／《同學麥娜絲》
最佳造型設計：趙思豪／《男兒王》
最佳視覺效果：郭憲聰／《消失的情人節》
最佳剪輯：賴秀雄／《消失的情人節》
最佳劇情短片：《夜更》
最佳紀錄片：《迷航》
最佳動作設計：黃泰維、李紹朋／《逃出立法院》
最佳男配角：納豆／《同學麥娜絲》
年度台灣傑出工作者：彭仁孟
最佳女配角：陳淑芳／《親愛的房客》
最佳攝影：姚宏易／《刻在你心底的名字》
最佳原著劇本：陳玉勳／《消失的情人節》
最佳改編劇本：曾俊榮、周冠威／《幻愛》
最佳音效：郭禮杞、李東焕／《無聲》
最佳新演員：陳妍霏／《無聲》
最佳動畫短片：謝文明／《夜車》
最佳新導演：張吉安／《南巫》
最佳動畫長片：《廢棄之城》
終身成就獎：侯孝賢
最佳原創電影歌曲：盧廣仲、陳昊森《刻在我心底的名字》／《刻在我心底的名字》
最佳原創電影音樂：法蘭／《親愛的房客》
最佳導演：陳玉勳／《消失的情人節》
最佳女主角：陳淑芳／《孤味》
最佳男主角：
最佳劇情長片：
(中時新聞網)
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