統一獅球星蘇智傑、潘傑楷好麻吉一起到台東體中監場關懷盃，兩人還在賽後開啟棒球小教室，教導三民國中的小球員場上的細節，最後還教了統一獅今年帶起奪冠氣勢的「戰舞」，跟小球員說好若三民國中奪冠就要在場上跳戰舞，蘇智傑笑說獅隊奪冠後，來關懷盃特別受歡迎，還有球員學他們比出「起飛」手勢，相當可愛。

統一獅今年在總冠軍上氣勢如虹，起飛手勢與賽後戰舞讓球迷爭相模仿，關懷盃小球員們也不例外，除了加油歌改編自職棒應援曲外，三民國中球員敲長打後也會在壘上比出「起飛」，讓蘇智傑笑說好可愛，「連場邊2、3歲小朋友也會學，所以職棒球員真的要做好榜樣。」

賽後兩人開起棒球小教室，分享球場上的經驗談，讓三民國中總教練、前統一獅球員張志強笑說自己講一百句也抵不上球星講的一句話，三民球員楊捷翔就是蘇智傑的球迷，「他剛剛教我們高張力的時候可以退出打擊區，深呼吸然後看遠處的標竿，讓自己不要這麼緊張。他講得比教練還記得住，因為難得見到他啊！會記得比較清楚。」

最後蘇智傑、潘傑楷還被拱出來戰舞教學，三民國中球隊與兩人一起跳戰舞，小球員很興奮還說戰舞太短了太快跳完，還承諾如果打到冠軍戰就要跳戰舞，潘傑楷聽到後說明天會去看比賽，檢查他們有沒有說到做到。

統一獅球星蘇智傑、潘傑楷開棒球小教室。（鄧心瑜攝）

三民國中球員教蘇智傑、潘傑楷打木箱鼓。（鄧心瑜攝）

蘇智傑、潘傑楷跟三民國中球員合照也比起飛手勢。（鄧心瑜攝）

(中時 )