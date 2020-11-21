國民黨主席江啟臣今（21日）下午4時許前往新北市板橋區健華新城社區活動中心參加「復興啟程聯歡會」。（葉書宏攝）

國民黨主席江啟臣今（21日）下午4時許前往新北市板橋區健華新城社區活動中心參加「復興啟程聯歡會」，江啟臣說，支持國民黨絕非因為國民黨黨產，而是因為理念、國父三民主義思想，明（22日）一起走上街頭，12時30分在自由廣場集合，抗議民進黨政府。

江啟臣指出，國民黨在野跟人民站在一起，國民黨在野要強力監督政府，如今倒行逆施離人民越來越遠的民進黨政府，一定要發揮國民黨力量，無論是在瘦肉精議題或是網軍治軍、其他各種政府做不好的地方，都要勇敢站出來說不，這就是國民黨，靠此信念凝聚在一起。

「當然也希望有更多年輕人加入國民黨！」江啟臣說，擔任主席前年輕黨員、40歲以下大約僅3％，過去8個月以來新入黨年輕人比率40歲以下占40％，已經成長了，必須透過改變讓年輕人感受，老中青對於國民黨都一樣重要，需要世代傳承、合作，並非對立。只要國民黨與民眾站在一起，不分世代都會支持。

江啟臣表示，黃復興黨部一直是國民黨的最鐵衛的部隊，無論國民黨好壞不離不棄，永遠支持國民黨。他自己也是新北市女婿，岳父是新店人、岳母是板橋人，國民黨以往很少跟黃復興地方眷村互動，張德浩接任黃復興黨部主委，雖然他並非上將、中將，彼此的共識就是來服務。

江啟臣說，聽聞眷村民眾說「國民黨選舉的時候找我們，選後就忘記我們！」相當難過，對於黃復興黨部的要求，就是服務優先、關心優先，要讓國民黨的鐵衛部隊感受黨的關心。

此外，江啟臣也說，如今網路時代，透過手機、網路聯繫，擔任主席以後就開發數位黨部，鼓勵大家下載國民黨APP，APP內會有國民黨最新消息、友善商店，也可以查詢黨員身分、入黨多少年，新北市入黨60年有281位，另外，也可以在網路購買國民黨周邊商品。

活動最後，江啟臣與市議員劉美芳、黃復興黨部主委張德浩與在場居民一起合唱《月亮代表我的心》、《我愛中華》。

國民黨主席江啟臣今（21日）下午4時許前往新北市板橋區健華新城社區活動中心參加「復興啟程聯歡會」。（葉書宏攝）

國民黨主席江啟臣今（21日）下午4時許前往新北市板橋區健華新城社區活動中心參加「復興啟程聯歡會」。（葉書宏攝）

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