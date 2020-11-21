2020 Miaoli環境教育嘉年華21日在貓裏喵親子公園登場。（巫靜婷攝）

苗栗縣環保局辦理環境教育繪本徵選，4本得獎作品成為教材。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府以開箱釋放彩球方式，揭示三義火炎山生態教育館為縣內第11處通過認證的環境教育場域，縣長徐耀昌呼籲攀登火炎山勿靠近懸崖邊，以免發生憾事。（巫靜婷攝）

環境教育從小紮根，苗栗縣政府徵選出4本優勝作品，作為各校推動環境教育的教材，21日於環境教育嘉年華活動設攤說故事，寓教於樂讓大小朋友收穫滿滿，縣長徐耀昌同場公布「火炎山生態教育館」為苗栗縣第11處環境教育設施場所，再次呼籲山友爬山是好事，勿近懸崖，以免造成憾事。

環境教育嘉年華在貓裏喵親子公園舉行，除了表揚環保志工團體，也設有趣味闖關攤位、環境教育體驗區及友善農作區，在地小農傳遞低碳飲食、友善耕作等觀念，與去年不同之處，今年配合環教繪本徵選，特別設攤由環教志工依得獎繪本，現場說故事給大小朋友聽，繪本內容生動，小朋友看得目不轉睛。

環保局指出，今年獲獎的繪本共4件，分別為「再見石虎」、「親愛的」、「這是什麼？」及「我的綠色ㄚ ㄇㄚˋ」，得獎作品除了已印製為繪本書，也將提供縣內圖書館、學校及幼兒園作為環境教育教材使用，另外民眾於FB搜尋「苗栗i環教」粉絲頁，也能透過掃描QR code免費線上閱讀。

嘉年華活動中，苗栗縣政府以開箱釋放彩球方式，揭示三義火炎山生態教育館為縣內第11處通過認證的環境教育場域，該館以特殊地質聞名的「惡地」火炎山為主題，火炎山步道近來獲選為熱門登山步道，但因土石鬆軟，曾發生多起意外事故，徐耀昌再三呼籲登山客勿靠近懸崖邊，以免發生憾事。

(中時 )