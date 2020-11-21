亞洲舞王羅志祥本來是萬千少女的理想型，前女友周揚青在4月底一封分手信證實兩人9年情斷，讓他完美人設瞬間崩壞，甚至還爆出有「多人運動」的荒唐行為；事發後羅志祥演藝工作停擺，幾乎沒出現螢光幕前，但近日他特地辦多人派對替媽媽慶生，孝子本色仍未改變。

羅志祥昨（20）日在IG限時動態曬出一張18人大合照，原來他找來親朋好友替媽媽慶祝62歲生日，照片中他戴著毛帽一身休閒的坐在媽媽身旁，寫下「我媽62歲囉，Happy Birthday」；過不久又曬出他和媽媽兩人合照，儘管只有背影，但羅志祥一手摟著媽媽肩膀，羅媽媽手上拿著生日氣球，也散發出母子感情深厚的氛圍。

有許多粉絲也在底下給予祝福，「生日快樂，羅媽媽」、「祝羅媽媽生日快樂，身體健康」、「羅媽媽要開心過每一天喔」；不過，羅志祥始終如一的孝順個性，卻仍有少數網友無法原諒，「時間管理大師復出？」、「不想看到渣男」、「好險周揚青不用跟時間管理大師在一起了」。

近日羅志祥特地辦多人派對替媽媽慶生，孝子本色仍未改變。(圖/ 摘自羅志祥IG)

羅志祥已沉寂一段時間，他的主持代表作《娛樂百分百》沒宣布要換主持人，粉絲一直很期待他回歸，但至今仍有部分網友酸他，讓他的復出之路沒那麼容易。

(中時新聞網)