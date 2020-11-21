桃園一名男子2018年在台北一間舒壓館認識按摩小姐小芳（化名），兩人交往後，他每個月給小芳3萬生活費，還主動幫小芳還了在外積欠的350萬債務，但事後他發現小芳開始避不見面，也從未得知對方真名，才驚覺受騙，向法院提告求償；小芳稱男子有暴力傾向才不敢見面，法院最後判小芳須賠償350萬。可上訴。

判決書指出，該男子在2018年12月與小芳交往，每個月都會資助對方3萬元，得知小芳積欠銀行200萬元和母親150萬後，在2019年7月主動提領2次現金，決定要幫忙還錢，而小芳也答應他還債後就會離職，不再做按摩小姐。

但男子發現他幫忙還錢後，小芳開始對他避不見面，甚至一樣在舒壓館工作未離職，他也發現從未得知小芳真名，認為自己遭詐騙，因此決定提告討回350萬。小芳說，兩人是因為感情生變，男子平時會有暴力傾向，她才決定不見面，未告知名字是因為男子曾有不理性的言語及行為，她擔心受傷害才未告知，必非刻意隱瞞。

法院認為，舒壓館員工證實小芳曾說男子如果幫忙還350萬債務，就會提離職，男子的存摺紀錄也可證明曾提領過大筆現金，男子也曾向小芳說「好好享受自由的第一天」等話，足以證實男子遭騙，因此判小芳須賠償350萬。全案可上訴。

(中時新聞網)