國際獅子會300B1區中央獅子會長楊進瑞（左二）致贈獎學金及禮品給住家同在新富村的學弟妹們。（張毓翎攝）

今日舉行捐贈儀式。（張毓翎攝）

義竹國中校長蔣佳樺（左）頒感謝狀給國際獅子會300B1區中央獅子會長楊進瑞（右）。（張毓翎攝）

國際獅子會300B1區中央獅子會長，同時也是新北市北海岸嘉義同鄉會長楊進瑞，是嘉義縣義竹國中校友，日前得知母校缺少資訊設備，向獅子會提案，3分鐘就募到15台ipad，21日帶領獅兄、獅嫂返回母校捐贈15台新型ipad，此外還自掏腰包，致贈獎學金給住家同在新富村的學弟妹們。

楊進瑞是義竹國中第2屆畢業，因當時已舉家搬往高雄，從高雄高工畢業後，因家裡經濟不允許升學，他選擇先當兵再創業，目前是肉品批發商，事業經營得有聲有色。

義竹國中一畢業就搬到高雄的楊進瑞，跟學校的師長同學失聯已久，這次返回母校捐贈教學設備，也希望藉這次機會找到同窗再續前緣。

義竹國中校長蔣佳樺表示，楊進瑞校友令人感動萬分，當他聽到母校缺少資訊設備，極力爭取資源，除致贈最新型ipad外，還搭配Apple Pencil以及APP軟體，班班有ipad輔助教學，不受限於偏鄉文化不利因素，讓學習成效更卓越顯著。

老師郭儀婷示範ipad教學時說，傳統教學方式老師難掌握學生真正的學習狀況，等到考試知道學習落後，往往難補救，但運用ipad教學馬上可得知學生是否狀況內，且補充許多課外知識，讓學習效果倍增。

(中時 )