孟子第73代孫女孟慶而參加今年金曲獎時，辣穿爆乳禮服打響知名度，今天是第57屆金馬獎頒獎典禮，其公司入圍「最佳原創電影配樂」，孟慶而預告將會出席，20日透過社群網站率先曬出著禮服的照片，再度辣翻網友的眼球。

孟慶而在金曲獎的爆乳裝令人印象深刻，這回現身金馬獎的戰服，可說是引領期盼，她在典禮前夕在instagram搶先發文：「穿哪款禮服很重要，但小柯老師與Eddie老師得獎重要一千一萬倍。請大家為我們祝福，留言『金馬獎是我們的！』（搖旗吶喊）倒數20小時，禱告集氣。」

照片中，她留著招牌金髮，身穿一襲寶藍色的低胸長禮服，襯托出雪白肌膚，超細肩帶突顯富女人味的鎖骨，正面開深V到胸下，隱約露出邪惡W型美胸，腰部收緊設計將身材修飾得纖細，下半身也很有看頭，裙擺全部透膚材質，一雙筆直美腿若隱若現，結合性感及優雅的打扮，讓許多粉絲讚嘆不已，直呼：「好美，很可以」、「再創高峰」、「人美身材好禮服怎麼穿都好看」，但也有網友建議：「這件有亮，但是上次還是太強大了，感覺你可以試試金色妳很適合。」

為了亮麗現身金馬獎，孟慶而事前一個月就開始鍛鍊身材，運動和飲食控制雙管齊下，讓人更加期待目睹今晚孟慶而的風采。

(中時新聞網)