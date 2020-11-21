台中捷運綠線本月16日展開試營運，第一個周末假日即湧入大批人潮，中捷公司並在高鐵台中站販賣捷運周邊小物，初估一整天搭乘人次將突破9萬、創下單日新高！

試營運後的第一個周休假日，台中捷運沿線18站一大早就湧入人潮，不論搭乘手扶梯、站在月台等車的，到處可見人擠人情況；中捷公司表示，昨天早上至下午2點為止，運量較周五同時段增加1萬4355人次，因20日乘車人次已破8萬，以此推算，21日乘車人次可突破9萬、創下單日新高。

中捷綠線開始試營運即受到中部地區民眾熱情支持，許多人搶試乘，再加上市府在捷運松竹站推出新社花海、花毯節假日免費接駁，且好市多北台中店也於20日開幕，吸引許多民眾搭捷運一日遊或逛街購物，根據中捷公司統計，好市多開幕當日、北屯總站運量達9546人次，已躍升為中捷運量第二高的車站。

試營運後的首個周末假期，中捷公司嚴陣以待，中捷公司指出，目前統計運量前三大的車站分別為高鐵台中站、北屯總站與市政府站，昨也有不少民眾乘車至松竹站、轉搭接駁車去賞花海，因應較多人潮，各站列車都延長停靠時間，並將視乘車情況做機動調整。

(中時 )