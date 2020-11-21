店內還有過往照明的煤油燈、插秧神器「蒔田管」、防滑「草鞋」。（黃婉婷攝）

位於龍潭市區的70年老店永和五金行，經營至今見證台灣經濟榮景，現由64歲的第二代老闆賴永彬接手，親切的服務態度創造良好口碑，累積不少死忠顧客，28歲兒子賴正洋也有意接棒，並將資訊思維帶進店裡，提供送貨到府、網路接單的服務，開拓更多客源。

永和五金創始於1951年，招牌上還有祖父賴逢賜的「永作公平成俊業，和為貿易自生財」的題字。賴永彬說，當時父親專做手工，協助「黏錫」修補鍋子、煤油燈，光復後生意蒸蒸日上，店內賣得最好的「蒔田管」，還曾批發到花蓮、台東等地給農夫插秧使用，頗負盛名。

賴永彬自24歲接手店內生意，秉持做生意講求誠信的理念，從來不多賺客人一毛錢，並且要以親切、互動作為主打，講求人情味。當時，他為了記下為數眾多的貨物，還自編1到9的標價「暗號」，一講就能讓櫃台知道物品價格，如同賣場中的條碼般精準。

隨著時代變遷，永和五金內的貨物逐漸成為「骨董」，如農用器具「蒔田管」、「草鞋」，賴永彬笑說，經商必須與時俱進，如加強家庭五金的占比，且店內貨物價格與賣場相去不遠，加上小店特有的人情味，是永和不被時代淘汰的原因。

為了搭上網路熱潮，賴永彬一改過去以實體店面、現金交易的模式，和兒子賴正洋開始送貨到府的服務，並使用社交軟體「LINE」接單、出貨，讓經營變得更加便利，守住老顧客外，還能開創新客源，一舉數得。

(中時 )