閨蜜雷晴雯找嘸人，心急勸林雅詩別做傻事。(取自林雅詩微博)

42歲香港豔星林雅詩（Grace），當年憑著在三級片《邪教檔案之末日風暴》與古天樂的一場激情床戰，闖出名號。不久前才透露因疫情影響，導致開設服裝店黯然收攤的她，今(21)早又突然在社群網站寫下詭異訊息，連她的好友、港星雷晴雯都留言勸她「千萬別做傻事」。

林雅詩近日疑似情緒低落，今早又突然在微博寫下「如果我有事？有2個人要負責！Ana Chang and…………」。林雅詩PO文一出，瞬間讓網友都覺得大事不妙，紛紛留言勸他冷靜。

而她的好友、女星雷晴雯亦心急在下方留言，「傻妹，妳千萬不要做傻事呀，妳身邊有好多人！還有我啊！還有其他好姐妹！千萬不要因為衰人讓愛妳的朋友傷心。」還要林雅詩看到訊息回她電話，透露自己目前也連絡不上林雅詩。

曾參選港姐的林雅詩，外型性感美豔，當年因為拍攝多部三級片成名。而她的感情生活也相當精采，自2015年與結婚十年的商人老公溫文英離婚後，桃花不斷，先是傳出被「沙田Me」的江湖猛人翟浩琛包養，之後又爆出背著翟浩琛與馬天樂幽會，在車上親暱相處近2小時，但她強調與翟浩琛僅是朋友關係。

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