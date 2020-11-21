南投溫泉季，21日在泰雅渡假村以擂戰鼓揭開序幕。（廖志晃攝）

泰雅渡假村露天溫泉 區，吸引老少泡湯同樂。（廖志晃攝）

南投溫泉季，在泰雅渡假村踩街遊行。（廖志晃攝）

南投溫泉季，在泰雅渡假村踩街遊行。（廖志晃攝）

南投溫泉季，同時行銷在地農特產品。（廖志晃攝）

南投溫泉季21日在泰雅渡假村率先登場，吸引大批民眾前往泡湯；縣長林明溱表示，到北港溪溫泉區泡湯，可以體驗原住民和客家文化及美食，一舉數得；交通部觀光局長張錫聰說，全台19個溫泉區，最強的就是南投3大溫泉區。

南投溫泉季「北港溪溫泉嘉年華」，開幕式由張錫聰、林明溱主持，包括立委馬文君、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、縣府觀光處長陳志賢、國姓鄉長丘埔生、縣議員陳宜君及葉仁創、南投縣旅館公會理事長林志穎、台灣民宿觀光協會理長彭成裕、南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇、南投縣日月潭民宿觀光協會理事長張心盈、南投縣清境觀光協會理事長蔣政緯、北港溪溫泉觀光發展協會理長李浩瑋理事長等人，都共襄盛舉。

林明溱表示，南投縣有北港溪、埔里和東埔3大溫泉區，歡迎大家到南投湯旅遊，北港溪溫泉區位於國姓鄉及仁愛鄉交界，其中，泰雅渡假村面積56公頃，結合泰雅族文化、歐式浪漫宮廷花園、巴洛克式皇宮，以及優質溫泉的多功能休閒樂園。

張錫聰表示，南投縣擁有豐富的溫泉與觀光遊憩資源，是名符其實的觀光大縣；全台19個溫泉區，最強的就是南投的3大溫泉區，而且符合溫泉標章，而且，溫泉季整合地方產業，帶來觀光人潮，也為南投增加相關產業產值及收益。

李吉田表示，遊客到南投縣3大溫泉區泡湯後，也歡迎到台灣其他溫泉區旅遊，體驗不同的溫泉與在地特色文化。

陳志賢表示，2020南投溫泉季將持續至明年1月31日，12月20日前到南投旅遊消費，單筆滿500元以上，登錄到「南投觀光玩起來」網站及有機會抽中汽車。

丘埔生表示，泰雅渡假村是北港溪第一家取得溫泉標章的業者，也是觀光旅遊的領頭羊；李浩瑋表示，北港溪溫泉區橫跨仁愛鄉及國姓鄉兩鄉，同時擁有原民及客家文化，國姓鄉咖啡及枇杷、鹿茸，都是赫赫有名，仁愛鄉三酸產業楊梅、青梅、檸檬也是目前最熱銷的農產品，遊客泡湯同時可以採購優質農產品。

泰雅渡假村配合溫泉季，即日起到明年1月底，入住泰雅度假小木屋只要1599元，泰雅皇宮溫泉飯店精緻套房只要1999元，並附贈早餐、泡湯、遊園券，請上南投好湯─北港溪溫泉區或泰雅渡假村粉絲團查詢。

(中時 )