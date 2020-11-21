美好家園一夕之間變成瓦礫堆。（翻攝照片／黃婉婷桃園傳真）

位於平鎮區義興里的1處老舊矮房，屋頂為磚瓦所造，原先就有多處漏水、破損，僅有10坪大的空間能供居住，13日意外坍塌後，72歲屋主陳奶奶和外孫、女兒頓時失去安居住所，急需外界救助。經立法委員湯蕙禎、市議員楊家俍媒合後，已有社福單位介入處理，協助後續重建事宜。

老房屋主陳奶奶領有中度身心障礙手冊，女兒為了老母放下手邊工作，選擇待在家中就近照顧，全家生計倚靠外孫一肩扛起，3人所住的老屋由竹造、磚瓦所建，但因屋齡高加上破損嚴重，在13日颳起強風那天，樑柱與磚瓦應聲塌陷，溫暖家園一夕之間變成瓦礫堆，讓陳家人深感無助。

楊家俍透露，身體欠佳的陳奶奶，數年前曾出過車禍，導致行動必須仰賴輔具，加上家中長子為多重身障，長期在醫院治療，次子又因故早逝，僅剩女兒在旁照顧，開銷則靠外孫與奶奶的身障、老人津貼，礙於房產登記在陳奶奶名下，又無法申請低收入戶證明，經濟相當拮据。

市府社會局社會工作科長劉泰良指出，房舍部分已請桃園市室內裝修設計商業同業工會評估修繕費用，再辦理募款籌措重建經費，目前先安排陳奶奶入住日照中心，女兒及外孫則交由平鎮家庭服務中心安置，並發放3萬元的急難救助金，幫助陳家度過難關。

(中時 )