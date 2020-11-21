「腦中就像有個百寶箱，隨時充滿靈感！」17歲的林昱彤，從小就有幼保夢，加上手工細膩靈活，製作起教具來匠心獨具，站在堪稱「全國幼保盛事」的競賽舞台，面對群雄爭霸的壓力，她卻只花一半時間就完成作品，並靠獨特創意獲得評審青睞，成功奪下優勝佳績。

教具製作為複合式的設計項目，不僅要配合幼童的心智發展，還要兼顧多重玩法、媒材，耐心及創意更是關鍵因素。就讀永平工商幼兒保育科的林昱彤，由於國小時受過開放式的美術教育，讓她能在課堂練習中跳脫框架，展現驚人創意，讓同儕、老師都驚呼連連。

由於表現突出，高三時林昱彤被選為全國高級中學「家事類學生技藝競賽」教具製作組的選手，看似沉穩的她略顯慌張，卻仍選擇接下挑戰，趕在畢業前夕為校爭光。培訓期間，她月練130個小時，被指導老師無數次打槍後，終於製作出20幾組不同類型、主題的教具，作品幾乎能擺滿整間教室。

競賽時，大會要求75個選手以「數的概念」製作出5歲幼童的教具，林昱彤在強敵環繞下，快速整合空間、幾何、邏輯等要點，在4小時的比賽時間內，她只花了2.5個鐘頭就打造出3組各具特色的作品，包含認識形狀、數字、顏色及空間，串聯數概念及多元媒材，成功奪下優勝寶座。

「興趣是支撐我前進的動力。」林昱彤說，參加比賽雖有包袱，但幼保和手工是她喜歡的項目，因此不會太過負擔，未來也會精進自身技能，繼續朝教育界努力。

(中時 )