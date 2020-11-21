新北馬禮遜美國學校前身為台北市伯大尼美國學校，今年自台北市中正區遷校至本市林口區，並更名為「新北市馬禮遜美國學校」，遷校後辦學規模擴大，辦理幼兒園至高級中等教育，今（21）日辦理校舍剪綵典禮，侯友宜市長、各民意代表及多位外僑學校校長等貴賓到場參與。

林口區受機場捷運線通車影響，以及世大運選手村社會住宅的搬遷人口，未來還有林口國際媒體園區的設立，成為近年發展最迅速的區域之一。近年來多所國際學校紛紛進駐林口地區，帶動教育國際化趨勢，吸引「新北市華美國際美國學校」及「新北市馬禮遜美國學校」等外僑學校進駐，文化軟實力持續蓬勃發展，不僅提昇國際視野，也是市府推動林口成為國際化宜居城市的具體成果。

侯友宜表示，馬禮遜國際學校在今天1月遷至林口，但受疫情影響，延到今天才開正式剪綵，也是繼華美國際學校，第二所馬禮遜美國學校選擇在林口來落腳，對新北市的國際教育會帶來更蓬勃的發展，尤其林口這個地區因為有影視產業園區，即將未來的林口工一國際招商園區，一定會帶來更多的國際投資人士進駐林口。。

馬禮遜美國學校校長Susanna表示，學校遷至新北並且擴大辦學後，學生能在同一校園從幼稚園一路升上高中，並且擁有更多的綠地及更寬廣的校區。未來學生們能在戶外草地上運動，在更大的圖書館閱讀、在多元的教室及場地學習、在美術教室發揮創意，也可以在音樂部門及更大的舞台上展現表演藝術天份，學校也將持續拓展創客空間，使學生有更多創新機會。

為營造優質教育環境，學校利用建築設計及植栽綠化回應強風與氣候的挑戰，創造出通風良好、抗濕冷的綠建築校園空間，建物使用具當地特色的材料並創造出流暢的校園空間，是一所自然優雅且融入當地社區的美式校園，讓學生能從學習環境中體驗與自然相融的舒適生活。

教育局表示，馬禮遜美國學校有K-12共13個年級共可招收314個學生，校內各類教室兼具動線規劃及功能設計，是校園創新經營的典範，該校不僅讓林口地區的學生家長，有更多元的教育環境，更進一步豐富國際人士的交流機會，期盼藉由外僑學校進駐，以厚植本市文化實力。

(中時 )