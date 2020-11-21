11月20日為聯合國發起的「國際兒童人權日」，桃園市警局桃園分局巡官江佳儒與中壢分局警員陳羚婕，夫妻先後投入家防官行列，將婦幼工作視為人生志業，遇案應變能力越挫越勇，江更在今年獲頒「桃園市家暴防治有功人士」，優秀表現令人稱頌，2人也被外界稱為家防官中的「神鵰俠侶」。

隱身各分局防治組的家防官，平時多處理家暴、性侵、性騷擾等婦幼案件，提供被害人或家屬一個安定力量。先行踏入家防官工作的陳羚婕，經歷已有7年之久，由於女性身分，加上性格感性，不僅能同理被害者的感受，也能剖析不同加害者的面貌、動機，當經驗成為養分，也讓她在事前防治工作上，越來越能得心應手。

江佳儒原先和太太同在中壢分局服務，看著她24小時待命，為婦幼案件傷神、盡心力的樣子，也燃起投入婦幼業務的使命，2014年考取家防官後，經手案件如今已有上千個，還曾遇過姊妹遭父親亂倫、陌生人隨機性侵案，目睹被害人的驚恐無助後，也更堅定他守護社會的心。

身處業務繁重的分局，江、陳每月都要處理數百件案子，育有2女的他們，對兒虐案件感觸極深。陳羚婕說，由於幼童表達能力不足，若成人能觀察孩子的神情、舉止，發現異狀時緊急通報，或許就能拯救一條生命，也趁著國際兒童人權日這天，呼籲社會多關注兒童保護議題，避免憾事再度發生。

(中時 )