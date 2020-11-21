交通部觀光局日前公布2021經典小鎮名單，鼓勵遊客前往該地進行深度優質旅遊，其中桃園市再傳捷報，飽含泰雅文化、高山風情的復興區脫穎而出，加上第1年的大溪區，以及第2年的楊梅區，桃園目前共有3區入選，龍潭區過去也被選為客庄小鎮，各具特色。

為推廣台灣368個鄉鎮之美，交通部觀光局將2021主題訂為「台灣自行車旅遊年」，以觀光地的人文故事、硬軟體設備做為指標，還派出「秘密客」到遴選地區現勘評分，共計有16個縣市、30個小鎮入選，復興區是桃園唯一獲選的行政區。

山水美景豐富的復興，自行車訪遊朝聖路線必不可少。市府觀光旅遊局指出，北部橫貫公路沿線風景頗負盛名，車友可從大溪出發，行經角板山、羅浮、巴陵，直闖宜蘭壯圍，盡情揮汗踩動雙輪，征服40公里上坡路、無數髮夾彎，以及翻越中央山脈的快感，絕對是無與倫比的感官享受。

區長游正英說，復興河川山系多采多姿，境內拉拉山神木群、東眼山森林公園、小烏來瀑布與溫泉及羅浮雙橋，還有全台最長懸索橋、電影賽德克巴萊取景的義興吊橋，都是名聞遐邇的旅遊勝地。

「春櫻、夏瀑、秋楓、冬雲海。」觀旅局長楊勝評表示，復興區處處是美景，一年四季各有風韻，何時前往都能有不同玩法，遊客在親自大自然的過程中，也能感受獨特的泰雅美食、工藝，堪稱兼具景觀與文化的旅遊勝地。

(中時 )