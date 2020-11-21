興大附農今天在黑豹旗16強賽，靠著5局上第4棒的侯柏睿敲出關鍵三壘安打突破平手僵局，隨後再靠著一壘界外飛球跑回本壘，最終球隊以10比9險勝大同高中，挺進8強；賽後談到這次的本壘攻防戰，侯柏睿十分肯定自己安全回壘，「我對自己的中指跟無名指有信心。」

前4局打完雙方戰成4比4平手，5局下興大靠著侯柏睿敲出致勝三壘安打，隨後再跑回球隊第6分，但針對此次本壘攻防戰大同提出電視輔助判決，經過裁判檢視後維持原判，侯柏睿安全回壘。

談到這次的本壘攻防戰，侯柏睿十分有自信自己是先觸碰到本壘板，「當時教練、隊友都不相信，還開玩笑說要跟我賭1千元，但我很相信自己的手指先碰到，對自己的中指跟無名指有信心。」

興大在第4屆黑豹旗奪下亞軍，隔年也收穫季軍，但近兩屆都止步32強，總教練廖宏淵認為，主要是台中的好手都外流到外縣市，但身為台中中山國中主力的侯柏睿卻仍選擇留下，他直言說：「因為這裡有比較多機會。」也最欣賞旅美學長張育成。

侯柏睿說：「他回來時偶爾會跟我們一起練球，也會教我打擊，提醒我重心要放在後腳一點，自己嘗試過也覺得效果不錯。」

興大附農侯柏睿在5局下敲出關鍵三壘安打。（毛琬婷攝）

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