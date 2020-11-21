「取之社會，回饋於社會！」桃園市文化國際同濟會成員職業多元，其中有數名兼任華勛義消分隊的義消、顧問，眾人深感打火兄弟救災、救護辛勞，明白資源不足的窘困，因此現任會長楊康麟決定發起募資活動，捐贈災情勘查車給予華勛消防分隊，提升未來救災能量。

戴賢照、李炳鑫分別華勛義消顧問與分隊長，在地服務長達20年之久，看見消防同仁不辭辛勞，一收到呼叫就趕往火場馳援，長年來拯救無數生命，奉獻之心令人動容，便和現任會長楊康麟討論，決定以桃園市文化國際同濟會之名，發起募資、捐贈災情勘查車活動，替分隊增添救災利器。

華勛消防分隊長吳武融指出，打火弟兄執行任務時多依靠工具及車輛，如何安全、迅速將救災人力送到災害點，是災情勘查車最大的作用。他說，過往分隊的勘查車規格較小，運送量有限，但這次獲贈的勘災車裝載量大，無論在後勤支援還是第一線救災上，皆能派上用場，因此非常感謝同濟會大方致贈。

桃園市長鄭文燦指出，桃園市文化國際同濟會創立20年，除募集社福基金外，還號召鄰里居民舉辦急難救助、國際援助等公益活動，奉獻利他精神令人折服，此次還特地為消防同仁設想，捐贈救災所須專車，善舉堪為地方佳話，是中壢區市民的福氣。

(中時 )