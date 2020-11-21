楊千霈辣露美背。(圖／廖映翔攝)

第57屆金馬獎頒獎典禮今(21日)晚間在台北國父紀念館舉行，紅毯由楊千霈和林鶴軒(大鶴)擔任主持人，楊千霈穿上亮片禮服，一轉身背部挖空辣露美背，展現完美好身材，完全不像生過2胎，驚豔現場。

而第一位踏上紅毯的金馬執委會主席李安導演，穿著一身黑色西裝帥氣登場，並感謝許多電影人克服疫情困難來參與，期望今年典禮舉辦成功。

今年典禮延續去年沒有主持人方式進行，找來引言人串場，坎城名導是枝裕和也特地來台，為獲頒終身成就獎的侯孝賢擔任引言人，金馬獎主席李安將頒發「最佳劇情長片」，另外頒獎嘉賓也相當有看頭，除了3位金馬影后李心潔、桂綸鎂、謝盈萱外，還有上屆影帝陳以文、影后楊雁雁、桂綸鎂、邱澤及搖滾天王伍佰等人。

金馬執委會主席李安導演。(圖／廖映翔攝)

而表演節目上，包括華裔小提琴家陳銳為典禮拉開序幕，還有人在高雄舉辦演唱會的盧廣仲，將和陳昊森連線表演，精彩可期。此外，這次因受疫情影響，所有與會者將按照規定戴上「金馬口罩」，上台領獎才能脫下口罩。

(中時新聞網)