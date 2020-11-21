好市多APP通知民眾，好市多的黑色購物節優惠內商品若買齊，將可省下28萬元。(圖/徐秀娥提供)

美式賣場好市多的「黑色購物節」將於11/23登場，為期7天活動到11/29日結束。今年是好市多連續第4年舉辦，而根據好市多的APP指出，若是把此次的優惠商品全買齊，將比平常時段購買省28萬元。

對於此次的優惠內容業者也是保密到家，好市多表示，優惠商品將會於黑色購物節開跑前一日(22日)在APP上搶先曝光，若是想提前列好購物清單的民眾，可以下載官方APP搶先看。

好市多在去年的黑色購物節推出的優惠商品以家電和精品最為熱銷，根據《ETtoday》報導，去年首日的70吋大電視、鑽石項鍊等商品皆在15分鐘內被搶光，其中電視直接下殺79折，開賣5分鐘就完售。

而日前在台中盛大開幕的好市多北台中店，開幕前就不斷釋出獨賣商品的消息，其中最有看頭的就是要價157萬9999元的遊艇，到了開幕首日就已賣出2艘遊艇，其中一人還手捧大筆現金，付現買回家，超狂舉動讓網友驚呼台中人的超狂消費力。

而根據去年的資料顯示，民眾在「黑色購物節」中有必搶三寶，分別是Tefat鍋子特價2549 折扣1000、滿意寶寶輕巧褲，特價559，折扣100元以及伊萊克吸塵器特價6499，減2500元。

(中時新聞網)