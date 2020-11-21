「我願為保留家鄉文化鞠躬盡瘁。」28歲的龍潭大北坑農村青年陳鉦翰，10年前因緣際會踏入社區營造行列，深受長輩保留客庄文化的精神感動，便以自身雕刻、古蹟修復專業，替休閒農業區打造客家藝術磚牆、陶版畫及伯公黃金蟬，並協助盤點地方故事、修復老屋文物，為文化傳承盡一份力。

陳鉦翰出生時，龍潭茶產業正逐漸沒落，種植野菜、茶葉的阿婆收山，務農沒能在他幼時記憶中留下一筆，反倒是巷口那間三官宮，屋脊上的雕龍畫鳳、歌仔戲靈氣活現，深受客家廟埕景觀吸引的他，選擇就讀台藝大古蹟藝術修護系，主修木雕及修護，並關注舊有傳統建築空間機能。

一次偶然，陳鉦翰在大北坑農村協會總幹事江增平的邀約下，成為社區營造計畫的生力軍，熟稔雕刻技藝的他，利用社區內的老駁坎作基底，為長350米的紅磚牆刻上客家童謠、俚語及粄食文化。他說，盛產紅土的龍潭，早期磚窯產業遠近馳名，特以紅磚做為雕刻基底，是為了加深在地連結。

大學畢業後，陳鉦翰曾去日本進修一年，逛遍各處博物館、景點，反思農村再造的真實意涵，他認為日本文化祭面貌多元，在地連結強烈，反觀台灣較為單一，老街內容重複性高，他便再度與江增平合作，蒐集地方故事之餘，也利用所學修復老屋文物，拼湊起故鄉早年的人文風情。

10年過去，陳鉦翰已從過去的專案參與者轉身，成為撰寫計畫的主事人，並在社區內創立個人工作室，媒合文史工作者、專家及工程資源，為大北坑打造不同主題園區，將文化能量挹注回土地，承接起傳承客家文化的責任，再展龍潭大北坑榮景。

(中時 )