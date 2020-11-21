不滿國家通訊傳播委員會（NCC）不同意中天新聞台換照案，民間團體今於自由廣場發起發起「新聞已死－NCC殺了新聞自由」，孫文學校校長張亞中在活動上指出，目前社會上最嚴重的2件事，一是萊豬進口，二是關中天電視台，共同點都是綠營維護意識形態，為了個人利益而犧牲國人健康。

張亞中分析，總統蔡英文2016年上任之後，兩岸政策採敵視態度，例如通過的《反滲透法》，讓兩岸拉開距離、越惡劣越好，民進黨另一方面與美國合作，台灣明顯是個旗子，但因為中美要採取長期抗戰，美國總統川普表面跟蔡政府交好，一方面弄了一堆軍售給台灣，例如日前買的魚叉飛彈，這個全世界沒人在用了，根本是美國在清倉。

張亞中批評，民進黨表態願意萊豬進口，是在答謝川普對蔡英文連任的支持，犧牲的是老百姓口袋的錢與健康，這已是木已成舟，民進黨為了維護個人意識形態，選擇犧牲國人的健康。

談到新聞自由，張亞中認為，放眼所有電視台，中天最有自己立場，是為了兩岸和平，選舉支持韓國瑜也是為了避免戰爭。但對民進黨來說，意識形態絕對超過自由，儘管綠營內部有矛盾，有人認為不該關中天，但綠營最後還是關，原因就是意識型態不同。

張說，民進黨政府今天關中天，首先這是意識形台長期以來的鬥爭問題，不是表面上的新聞自由；第二，民進黨要消滅所有反對力量，把未來藍軍的新聞斷掉。

張亞中表示，當台灣以民主人權自豪，當台灣人以為社會是民有、民治、民享，實際上都是民進黨所有、民進黨所治、民進黨所享，「台灣被掏空、經濟走不好、百姓吃毒豬、兩岸處不好」。中天關台不是只有中天一個人的事情，民主力量就是要展現聲音、展現堅持，呼籲民眾要團結走下去。

(中時 )