亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日晚間登場，代表蔡英文總統出席的台積電創辦人張忠謀在視訊中與大陸領導人習近平同框，張忠謀強調，在後疫情的數位時代，中華台北十分願意能和大家分享我們的成功經驗，並期待與APEC成員經濟體合作，共創光明、健康的數位未來。

張忠謀今天出席總統府舉行的「2020APEC暨經濟領袖會議會後記者會」表示，總統蔡英文日前指示，今年主題為「台灣怎麼控制疫情及台灣的數位經濟地位」，他以英文致詞，今日在會中也分享中文翻譯。

張忠謀APEC致詞全文（中文翻譯）如下：

各位與會的夥伴，大家好！雖然今年有點遺憾無法與大家面對面會談，然而感謝數位科技的發展，使我們仍能夠以線上型式進行會議。

在中華台北，我們十分幸運能夠遏止COVID-19的疫情擴散。中華台北人口總數約2350萬人，截至今日（11月20日）為止，僅有611例確診病例及7例死亡病例。在經濟層面，中華台北及時地推出了紓困及振興方案，維持了當地的經濟發展。預計2020年，中華台北的GDP將有超過1.5％的正成長。

數位科技無疑地在控制疫情上發揮了重要的功效，在中華台北，幾乎每個人都擁有手機，醫療衛生主管機關因此能夠藉由手機上的全球定位系統（GPS）資訊追蹤COVID-19確診者近期的接觸對象，並將其快速隔離。此外，透過數位科技協助，也順利建立了口罩配給的方案。

在中華台北，如今除了海外旅行仍被嚴格限制，這裡的人們幾乎已重回正常的生活軌道。我們企盼在不久的將來，海外旅行能夠回到疫情前的狀態。

至於後疫情時代是什麼樣貌？在後疫情時代，相信數位科技在我們的工作、休閒生活、醫療保健中將愈趨重要。人工智慧是數位科技領域中的一個分支，不僅能夠提升醫生的醫療效率，亦能提高醫療保健系統的效能。這不是一個夢想，而是已經真實地發生在我們生活之中！

全球目前沒有任何單一經濟體擁有完整的數位科技供應鏈，事實上，沒有一個經濟體能夠負擔一個完整的數位科技供應鏈，並且同時具有國際競爭力。然而，中華台北在這個供應鏈中擁有了相當重要的一部份，從半導體製造設備、半導體設計和製造，一直到系統工程及組裝都包括在內。

在後疫情的數位時代，中華台北十分願意能和大家分享我們的成功經驗，並期待與APEC成員經濟體合作，共創光明、健康的數位未來。

(中時 )