據中新社報導，加拿大安大略省省長辦公室20日發布聲明稱，該省省會城市多倫多將從23日進入至少為期28天的「封鎖」，以遏制新冠病毒傳播。「封鎖」措施包括：不允許與家庭成員之外的人舉行室內聚會；婚禮、葬禮和宗教儀式等參加人數不得超過10人；零售商舖僅允許快遞送貨；大學課程將轉為遠程教學等。

加拿大各地目前正面對來勢洶洶的第二波疫情。截至11月19日晚，加拿大累計報告病例31萬5751例，較前一日新增4642例；康復25萬2293例，死亡1萬1265例，仍有活躍病例5萬2193例。

加總理杜魯道19日晚透過社交賬號表示，他和各反對黨領袖當日稍晚時共同向加首席公共衛生官、衛生部長等瞭解了當前疫情數據，「情況很嚴重」。他說，各級和各地政府須繼續攜手努力，保障民眾安全。

在累計病例數居全國第一的魁北克省，省長勒戈19日對民眾提出一項「君子協定」，該省政府願意在聖誕節4天小長假取消對室內聚會的禁令，條件是民眾在聖誕前後各一周進行自我隔離。

加拿大西部太平洋沿岸省分卑詩省的首席衛生官，敦促民眾在未來兩個半星期內避免參加各類社交聚會，並盡可能避免旅行。該省的宗教場所已被要求在12月7日之前不得提供現場服務。

加拿大中部省分曼尼托巴省宣布，禁止實體商店銷售「非必需類」商品，同時原則上禁止民眾串門。該省的每日人均病例數目前在加拿大全國位居第一。薩克其萬省的新規強制要求人們在所有室內公共場所內佩戴口罩，同時暫停對養老院等長期護理機構的探視。

另外，加拿大公共安全和應急準備部部長比爾．布萊爾透過網路社交平台表示，加美之間對「非必要旅行」的禁令將延長至12月21日。這是兩國間「有限封關」令第八度延長。

加美之間擁有世界上最長的、近9000公里的陸地邊界線。但因應新冠疫情，兩國之間從3月21日開始禁止出於旅遊和休閑目的的「非必要跨境旅行」，貿易往來則不受影響。

(中時 )