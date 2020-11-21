兩年一度的全國身心障礙運動會今年在台東縣登場，台中市接棒在2022年主辦，市議員周永鴻表示，不少公家場所無障礙設施須改善，行人空間不足，原縣區無障礙空間不足尤其嚴重；運動局指出，明年進行前期籌備及場館整修，社會局邀請身障團體參加運動會，並提供大型復康巴士接送選手。

周永鴻表示，台中市要做好全國身心障礙運動會的東道主，還有很大的進步空間，籲市長盧秀燕拿出積極改善台中市無障礙環境的魄力，責成市府各局處有具體作為，讓台中市能在2022年全國身心障礙運動會前成為無障礙友善城市。

運動局長李昱叡說，依據今年全國身心障礙運動會的參加人數，預估屆時將有2300至2500名運動員參加運動會，加上隨行工作人員與運動員親友，約3600人來到台中參加這場運動盛事。

台中市曾於去年辦理亞洲身心障礙桌球錦標賽，且每年固定舉辦身心障礙國民運動會，已有相關賽事辦理經驗，運動局將於明年進行前期籌備及場館整修，提供最完善的服務。

社會局長彭懷真強調，台中市府全力推動身障資訊平權，包括手語翻譯、視覺障礙友善引導等，訂定《身心障礙者權益保障及無障礙環境推動自治條例》，期盼將各項政策規畫納入身權概念，將持續努力打造友善身障者環境。

(中時 )