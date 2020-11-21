桃園一名男子透過通訊軟體誘騙2名少女拍裸照，女方若要求分手，他就以散播裸照為由，要求脫衣服「上空」視訊，若遭封鎖就將裸照傳給女方的朋友，甚至透過線上遊戲找到女方，威脅「再封鎖就放影片」等行為，讓少女崩潰提告，該男辯稱上空視訊是「少女自己掀給他看的」，法院不信，判男子5年2月有期徒刑。

判決書指出，該男2017年誘騙一名14歲少女在一起，並要求對方自拍裸照，事後女方想要分手，他就以散布照片為由恐嚇逼全裸視訊，女方將他的臉書、LINE封鎖後，他就將私密照傳給女方的朋友，逼迫解除封鎖。

該男2018年再以同樣手法誘騙另一名15歲少女，他先是恐嚇「不拍裸照就要毀了妳媽的店」，女方妥協後開視訊，露出胸部1、2秒後就關掉視訊，並封鎖男子，男子事後透過線上遊戲找到對方，威脅「再封鎖就放影片」，讓女子嚇得直接報警提告。

該男辯稱，是少女主動裸體和他視訊，自己再趁機截圖，但兩名少女都說遭到威脅逼迫，如果不造做就會遭散布裸照或視頻，法院考量該男和2名少女各自達成調解、和解，也無進一步造成對方身體上傷害，判處有期徒刑5年2月。

(中時新聞網)