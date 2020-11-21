美國總統大選選情激烈的喬治亞州，在川普與拜登差距過近之下啟動重新計票，而根據州務卿辦公室指出，當前喬治亞州已完成全數計票，當前總統當選人拜登仍比川普多出12,284票，重新計票並未改變選舉結果。對此，宅神朱學恒則揶揄台灣川粉，不要再崩潰了。
共和黨籍的州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，喬治亞州史上首次以人工重新驗票，確保投票系統與計票結果的正確性。這對我們國家以及地方的辛苦選務人員而言，也確保了其可信度」。
對於喬治亞洲的驗票結果，朱學恒今在臉書上表示，不知道台灣川粉到底舔完傷口沒有，「好了啦，不要持續崩潰了」。
網友們也留言回應，「台灣川粉：喬治亞州一定是民主黨的，我不信」、「應該還是會繼續的崩潰、輸不起」、「台灣川粉應該在找州務卿的FB帳號了吧」、「覺青不認為數字是對的，他們還是活在夢裡，夢裡什麼都有」。
此外，美國總統川普對此結果感到十分不滿，並在推特上發文嗆聲，「為什麼他們不照做，而為何他們要這麼急著認證無意義的結果呢？」
文章來源：朱學恒臉書
(中時新聞網)
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