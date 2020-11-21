首屆台美經濟繁榮夥伴對話昨晚登場。蔡英文總統今天表示，透過這場對話，台美達成簽署MOU等九大成果，這次對話正式建立後，台美的全球夥伴關係再次提升。未來，我們會持續努力，創造台美合作的雙贏發展！

蔡英文在臉書表示，台灣時間昨晚登場的首屆台美經濟繁榮夥伴對話，已經圓滿完成。她要感謝台美雙方參與人士的努力，讓雙邊合作關係不斷深化。透過這場對話，我們達成了九大成果：

一丶簽署MOU：台灣和美國完成簽署為期5年、也可以再延長5年的MOU。未來將輪流在台北及華府召開年度高階經濟對話。

二丶經濟合作：透過「台美經濟繁榮夥伴對話」建立工作小組，促進經濟合作的討論交流。

三丶科學與技術：宣布台美將針對「科學及技術協定」進行諮商，持續深化科學技術合作。

四丶5G及電信安全：對於推廣乾淨網路、以及供應商多元化的方式，進行深入討論。

五丶供應鏈：確認在半導體領域的戰略合作為優先項目，也將致力於醫療及其他關鍵技術供應鏈的合作。

六丶婦女經濟賦權：共同聲明對全球女性經濟參與的支持。

七丶基礎建設合作：將籌組夥伴商機考察團，針對優先領域，與南亞、東南亞、太平洋及拉丁美洲夥伴國，共同探索海外商機。

八丶投資審查：承諾共同探討如何增進美國海外投資委員會與 經濟部 在投資審查工作的交流合作。

九丶全球健康安全：將於數位科技研發加強合作，共創健康照護及醫療產品的商機。

蔡英文表示，這段時間以來，台美關係不斷提升，不論是防疫合作還是經貿交流，成果有目共賭！這次「台美經濟繁榮夥伴對話」正式建立後，台美的全球夥伴關係再次提升。未來，我們會持續努力，創造台美合作的雙贏發展！文末也標示「真朋友真進展」。

(中時 )