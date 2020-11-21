因應超高齡社會，台大醫院雲林分院虎尾院區舉辦「第3屆高齡醫學暨健康福祉國際研討會」。（張朝欣攝）

台大醫院雲林分院虎尾院區21日舉辦「第3屆高齡醫學暨健康福祉國際研討會」，探討2025年台灣將邁入老年人口比率20％以上的「超高齡社會」，面對5年後國內460萬高齡人口，將由中央在雲林縣成立「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，整體規畫台灣的高齡政策。

「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心設立規畫構想書」2017年由台灣大學校長楊泮池指導、台大雲林分院副院長劉宏輝教授撰寫完成，2018年在台大雲林分院虎尾院區舉行第1次研討會，為研究中心的成立暖身，2019年第2次研討會在虎尾科技大學舉辦，今年邁入第3屆。

劉宏輝表示，今年研討會邀請國內專家學者，橫跨高齡居家環境、健康促進、疾病照護、高齡人力再運用、財務管理、高齡政策發展等領域進行討論；台大雲林分院的「台大休士頓阿波羅計畫」，整合基層醫師，以遠距健康諮詢方式照顧社區長者健康，也引發熱烈討論。

研討會並邀請日本國立長壽醫療研究中心理事長荒井秀典、日本東京大學醫學院附設醫院副院長秋下雅弘，透過視訊進行國際交流，內容主要為運用智慧科技與數位健康趨勢，開拓長期照護與高齡醫學應用的新契機，提升台灣高齡服務的量能。

劉宏輝期待能夠在「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」平台上，集合全台學者專家與企業家合作，投入智慧精華開闊全新視野，走出最適合台灣高齡的未來方向，落實政府「活躍、健康、快樂、在地老化」政策。

(中時 )