「台美經濟繁榮夥伴對話」啟動，但我方僅與美國簽署備忘錄（MOU），離原本國內期待的推進BTA或FTA仍有一段落差，對此國民黨主席江啟臣提醒，人民更關心萊豬進口問題能否重新評估，在對美關係上應該重視的是實質與務實的部分。

江啟臣今天下午出席中華民國機車商業同業公會全國聯合會第6屆第3次理監事會議時被媒體堵訪，他表示，在野黨支持對美關係深化與永續，但美國政府正進行交接，台灣應避免涉入美國此時的國內爭議，民進黨政府更不該讓對美互動淪為大內宣工具，在台美互動上，到底萊豬進口問題能否重新評估？台灣的經貿國際空間能否突破？這些才是人民關心的，在對美關係上應該重視的是實質與務實的部分。

另外被問到對憲改的態度，江啟臣強調，國民黨的立場很清楚，我們的國家叫中華民國，憲法當中國名、國號的規範都很清楚，國民黨在修憲的立場上，反對修改國旗、國歌、國號，認為討論的重點應該是如何修改政府體制促進權責相符。

(中時 )