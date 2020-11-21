設計圖近日出爐，整體外觀預計12月正式亮相。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

文史團體過去疾呼保留舊魚市場，並抗爭成功。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

設計者楊士毅分享創作理念，他指出，魚市場收納了一整座海洋的資源，如同城市裡的海洋寶藏盒。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

為提升台南河樂廣場整體風貌，台南市政府觀旅局特別邀請負責操刀安平地標「大魚的祝福」的藝術團隊，再次設計河樂廣場旁的舊魚市場，牆面外觀預計12月正式亮相。觀旅局21日也驚喜透露，往年在台灣文學館前的聖誕樹，今年將首次移師到環河街廣8廣場，舉辦聖誕點燈活動，歡迎民眾參加。

歷史逾80年的台南市中西區舊魚市場，2016年時曾因恐遭拆除，引發文史工作者疾呼保留。存廢爭議延續至2018年後，台南市政府拍板定案，確定建物原地保留，並研議活化再利用。近來，觀旅局則邀請設計「大魚的祝福」的藝術團隊改造，以金光閃閃的鏤空雕飾牆面，搭配純白外牆，相當吸睛，民眾也萬分期待，老舊的魚市場未來將化身新的打卡景點。

設計者楊士毅分享創作理念，他指出，魚市場收納了一整座海洋的資源，如同城市裡的海洋寶藏盒，將大海的禮物帶來我們的生活裡；因此，作品決定以金色剪花鐵雕形式，及漁獲豐收的圖像，呈現舊魚市場漁民們帶著漁獲，在夜晚亮著的金黃色燈光下，與大家相聚的美好時光。

觀旅局長郭貞慧表示，由於舊魚市場為商業用地，因此未來轉型選項多元，包括餐廳、旅館、百貨公司，甚至是菜市場等，都是可能選項。郭貞慧進一步說，目前委外招商正在招標文件研擬階段，近期會先舉辦招商說明會，蒐集意見後才會正式招商，預估尚須1至2年的籌備期。不過，郭貞慧指出，會以不拆除建物外觀為主，若屆時不得已要拆除牆面，也會完整保留並移地保存。

另外，每年吸引眾多人潮的聖誕點燈儀式，今年將首度從台灣文學館前廣場，移師至環河街廣8廣場舉行。觀旅局透露，屆時預估將會封街舉辦聖誕市集，同時也會維持往年的聖誕樹點燈，邀請民眾前往河樂廣場，度過最浪漫的聖誕佳節。

(中時 )