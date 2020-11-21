2020台南肉燥飯節21日登場，現場還有65家攤位提供6500份肉燥飯讓 民眾免費品嘗，民眾參與相當踴躍，開放不到1小時就被吃光光。（莊曜聰攝）

2020台南肉燥飯節21日登場，還舉辦肉燥飯爭霸戰，31家名店、32隊創意組大比拚，看看誰的肉燥飯好吃，最後則是通通有獎、皆大歡喜。（莊曜聰攝）

台南肉燥飯節21日登場，農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲同場大啖肉燥飯。（莊曜聰攝）

台南市首次舉辦的「2020年台南肉燥飯爭霸賽」21日在新營民治市政中心登場，先由名店組、創意組的爭霸戰大比拚拉開序幕，讓民眾見識到各具特色的好口味，另外現場還提供6500份肉燥飯讓民眾免費品嘗，時間還沒到就湧現排隊人潮，才開放不到1個小時就「吃光光」，還有向隅的民眾懊惱直呼「為什麼吃不到」，場面熱烈。

「2020年台南肉燥飯爭霸賽」規畫「名店組」與「創意組」，各有31、32組報名參賽，名店組中有不少溪北地區的餐廳、簡餐店、甚至是肉舖，都是平常饕客沒注意到的隱藏版肉燥飯，角逐「最佳口味獎」、「最佳廚藝獎」、「最佳優選獎」、「最佳人氣獎」與「最佳活力獎」，最後通通有獎，開心收場；創意組由素人、學生團體組成，第1名由「燥咖」隊獲得。

農委會主委陳吉仲表示，台南市出產好米，淋什麼都好吃，尤其加上國產豬肉做成的肉燥更棒；台南市長黃偉哲說，舉辦肉燥飯爭霸賽就是希望把台南好的肉燥飯、好的台灣豬、好的台南米都能行銷出去，而面對即將進口的美豬，農委會的國產豬肉認證標章，市府一定會貫徹實施，並加強抽檢的人力跟抽檢的次數，保障消費者權益。

緊接著肉燥飯爭霸戰登場的就是品嘗大會，店家還在悉心料理，攤位前就湧現排隊人潮，擠得水洩不通，肉燥香氣四溢，更是讓人食指大動，開放時間一到眾人爭食，沒有一會兒功夫，主辦單位準備的300公斤白米飯就用罄，讓許多中午才來的民眾撲空，驚呼「怎麼沒有了！」

除了這場活動外，市府也整理全市701間店家，推出「台南肉燥攻略地圖」，提供饕客探詢管道，另外12月6日在新光三越百貨西門店還有「台南肉燥嘉年華」活動。

(中時 )