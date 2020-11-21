台北市長柯文哲21日與前台東縣長吳俊立、鄺麗貞會面 21:552020/11/21 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲(左二、著白襯衫者)21日下午到台東拜訪地方政界人士，他首先拜訪前台東縣長吳俊立(左三)。(蔡旻妤攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲(左二、手持麥克風者)21日到台東市區信仰中心台東天后宮參拜。(蔡旻妤攝) 台北市長柯文哲(圖中、著白襯衫者)在前台東縣長吳俊立(圖中、著黑外套者)陪同下，21日下午到台東市區信仰中心台東天后宮參拜。(蔡旻妤攝) 台北市長柯文哲21日下午到台東拜訪地方政界人士，第一站他首先拜訪前台東縣長吳俊立、鄺麗貞夫婦 ，兩人私下聊天後，再全程陪同前往市區信仰中心台東天后宮參拜 ，雙方會面引起地方不少臆測。據了解，柯文哲晚間將與地方人士餐敘，22日續留台東，參加民眾黨台東縣黨部成立大會。 此外，柯文哲和吳俊立都不公開接受媒體採訪，吳則私下透露，說兩人是老朋友。 (中時 ) #柯文哲 #台東 #吳俊立 #地方 #會面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美環保署長12月將訪台 紐約時報轟浪費公帑 藍白批綠大內宣 04:102020/11/21 焦點要聞 往返台南、澎湖 麗娜輪搶頭香 04:102020/11/21 地方新聞 華岡集團「麗娜輪」與雄獅旅行社等合作 12月開啟台南澎湖海上公路 08:592020/11/21 財經 年發1500元 月領480點 北市擬長者自選 04:102020/11/21 地方新聞 蔡英文低調訪南美館 參觀張淑芬個人畫展 10:352020/11/21 政治 傳行政院內閣改組 陳其邁：空穴來風 11:302020/11/21 政治 台北酷課雲與日交流 橫濱僑校受惠 04:102020/11/21 地方新聞 網戀聯合國戰地醫生 女險遭詐1萬美元 17:132020/11/21 社會 台美簽國務院級MOU 布局印太 04:102020/11/21 財經要聞 中部最大扶輪嘉年華市民廣場熱鬧登場 16:192020/11/21 財經 政治熱門新聞 陳耀祥關中天、挺公廣 劉寶傑怒飆髒話：滿嘴仁義道德！ - 政治 王浩宇遭罷免成定局？ 網友算完嚇一跳 - 政治 女權鬥士來了！柯P讚陳珮琪遭范雲怒罵 民眾黨4字回擊完爆 - 政治 林佳新PO一男子背影照引網友圍觀 陳致中已讀不回 - 政治 超過4萬人的民意 罷免黃捷二階連署數曝光 王浩宇「輸了」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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