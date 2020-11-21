台北市長柯文哲(左二、手持麥克風者)21日到台東市區信仰中心台東天后宮參拜。(蔡旻妤攝)

台北市長柯文哲(圖中、著白襯衫者)在前台東縣長吳俊立(圖中、著黑外套者)陪同下，21日下午到台東市區信仰中心台東天后宮參拜。(蔡旻妤攝)

台北市長柯文哲21日下午到台東拜訪地方政界人士，第一站他首先拜訪前台東縣長吳俊立、鄺麗貞夫婦 ，兩人私下聊天後，再全程陪同前往市區信仰中心台東天后宮參拜 ，雙方會面引起地方不少臆測。據了解，柯文哲晚間將與地方人士餐敘，22日續留台東，參加民眾黨台東縣黨部成立大會。

此外，柯文哲和吳俊立都不公開接受媒體採訪，吳則私下透露，說兩人是老朋友。

(中時 )