郭書瑤上下齊露辣翻。(圖／廖映翔攝）

金馬紅毯最美 白靈三角地帶尬KIWE帶四顆球拚紅毯最吸睛

第57屆金馬獎頒獎典禮今(21日)晚間在台北國父紀念館舉行，星光大道由楊千霈和林鶴軒(大鶴)主持，而擔任頒獎嘉賓的郭書瑤(瑤瑤)一走上紅毯，超辣戰袍讓網友眼睛為之一亮。

瑤瑤穿著平口長禮服，看起來保守，不過仔細一看，可看到胸前直接「切開到腰」，渾圓半球若隱若現，往下看更火辣，開高衩到大腿最根部，走起路來快看光，讓網友都驚呼「太辣了」、「有穿底褲嗎？」

今年典禮延續去年沒有主持人方式進行，找來引言人串場，坎城名導是枝裕和也特地來台，為獲頒終身成就獎的侯孝賢擔任引言人，金馬獎主席李安將頒發「最佳劇情長片」，另外頒獎嘉賓也相當有看頭，除了3位金馬影后李心潔、桂綸鎂、謝盈萱外，還有上屆影帝陳以文、影后楊雁雁、桂綸鎂、邱澤及搖滾天王伍佰等人。

而表演節目上，包括華裔小提琴家陳銳為典禮拉開序幕，還有人在高雄舉辦演唱會的盧廣仲，將和陳昊森連線表演，精彩可期。此外，這次因受疫情影響，所有與會者將按照規定戴上「金馬口罩」，上台領獎才能脫下口罩。

(中時新聞網)