台中市大安北汕海堤因突堤效應，造成海灘受侵蝕退縮，但五甲漁港北側卻泥沙淤積嚴重，連帶影響大安濱海樂園沙灘，市議員施志昌21日會勘盼解決問題。水利局表示，最快明年3月可動工，預計8月完工。

市議員施志昌21日邀集水利局、農業局、海岸資源漁業發展所、大安區公所、大安區漁民發展協會等至大安媽祖園區外北汕海堤會勘。

施志昌表示，大安北汕海堤周邊，長年因季風來臨風沙四處飛散，影響周遭居民生活。近年來，更因突堤效應造成北汕海堤海灘受侵蝕退縮，而北側的五甲漁港北邊卻泥沙淤積嚴重，連帶影響大安濱海樂園沙灘，希望相關單位能減緩甚至解決問題。

水利局指出，突堤效應造成北汕海堤沙灘沈積物收支不平衡，加上外營力作用致沙灘受侵蝕而退縮，目前是規劃砂腸袋工法，以對抗潮汐等外力，已達定沙造灘功能。而工程配置範圍起點為大安濱海樂園海灘至五甲漁港雙排共約950公尺，經費約1560萬元，預計年底發包，明年3月動工，8月可完工。

施志昌建議，往後不管是水利局河道清淤之泥砂、或海資所於五甲漁港港區內清淤泥砂都可配合堆置，以達固沙效果，並請農業局屆時至此植樹，以減緩風沙飄散影響周遭居民生活。

(中時 )